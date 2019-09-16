﻿汽油彈狂攻政總 水炮車也着火 交警遇襲擎槍

遭警方反對的民陣銅鑼灣集會遊行，昨天演變成群眾到港島「行街」。有激進人士向政府總部西翼發動汽油彈攻擊，警方出動三輛水炮車反擊，其中一輛水炮車被汽油彈擲中，車頂一度起火，政總多處着火，由消防員撲熄。另外，兩名交通警遭六七名激進人士投擲汽油彈，警員一度擎槍嚇退激進者。入夜後，示威者四散，分別在灣仔、銅鑼灣及炮台山等地打「游擊戰」，與部份市民衝突。



遭警方反對的民陣銅鑼灣集會遊行，昨天演變成群眾到港島「行街」。有激進人士向政府總部西翼發動汽油彈攻擊，警方出動三輛水炮車反擊，其中一輛水炮車被汽油彈擲中，車頂一度起火，政總多處着火，由消防員撲熄。另外，兩名交通警遭六七名激進人士投擲汽油彈，警員一度擎槍嚇退激進者。入夜後，示威者四散，分別在灣仔、銅鑼灣及炮台山等地打「游擊戰」，與部份市民衝突。



市民昨午自發響應到港島「行街」，至五時許，大批示威者佔據夏愨道，有激進人士在政總西翼的水馬陣發動汽油彈攻勢，政總內多處起火，樹木也燃燒起來。政總內的防暴警察舉起黑旗警告，其後向示威者開槍及施放催淚煙。示威者未有理會，繼續向政總內投擲汽油彈及磚頭，有水馬著火，亦有人將催淚彈頭擲回警方，現場煙霧瀰漫。有激進人士疑投汽油彈失手，燃料沾染衣物及面罩，隨即起火。立法會發出紅色警示，所有人須撤離大樓外。



其後，一直在政總戒備的水炮車駛至西翼，向示威者發射水柱，有示威者感到灼痛，疑水中混有刺激性物質。示威者一度後退，然後又進攻，再向政總投擲汽油彈，水炮車被擲中車頂一度起火，隨即自行灑水撲滅。水炮車隨後發射清水及藍色水，又向橋上射水，另一輛水炮車亦到場增援。近六時，一輛水炮車沿夏愨道向示威者推進，大批示威者排出傘陣，雙方對峙，水炮車射出水柱，示威者即時退至灣仔。



北角入夜市民毆鬥



另外，金鐘法院道天橋下，六七名示威者向兩名交通警投擲至少三個汽油彈，兩名交通警疑擎槍自衞，示威者即時被嚇退。



下午六時許，一批示威者在灣仔軒尼詩道、菲林明道及皇后大道東等多處焚燒雜物作路障，現場冒出大量濃煙。大批防暴警察與數輛裝甲車分別在莊士敦道及軒尼詩道向銅鑼灣推進，期間，警察總部外發射最少四枚催淚彈。示威者其後四散往內街。



晚上約七時半，示威者沿英皇道退往天后，一度與警方對峙，其後又聚集炮台山站外。晚上八時過後，炮台山及北角一帶有白衣人持摺櫈及硬物出沒，與穿黑衣的人爭執及打鬥，多人受傷。