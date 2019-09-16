入夜炮台山兩批人打鬥 遊行爆衝突男子被毆重傷

大批市民昨天響應網上號召到港島「行街」，促請政府落實全部「五大訴求」及抗議警方濫暴。在遊行期間，有激進示威者在銅鑼灣焚燒一面國旗及慶祝國慶的橫額，亦有一名男子被大批示威者圍毆至嚴重受傷。入夜後近八時，兩批政見不同人士在港鐵炮台山站外多次打鬥，情況混亂。



大批黑衣反修例示威者昨午一時過後，陸續聚集在原定遊行起點東角道。銅鑼灣一帶的崇光百貨、希慎廣場等商場，提早落閘關門。近二時半，示威者開始沿軒尼詩道往灣仔方向行走，沿途高舉「五大訴求，缺一不可」、「我要真普選」等標語，並不時高唱歌曲《願榮光歸香港》。示威者陸續佔據軒尼詩道、金鐘道、德輔道中、龍和道及夏愨道。



國旗國慶橫額被焚毀



到四時許，一批激進示威者在分域街及駱克道交界以雨傘破壞交通燈。亦有人拉下灣仔皇悅酒店外旗杆上的國旗，攤放在地上踐踏，並以火槍焚燒。其後，另一批不示威者扯下中環和記大廈外祝賀國慶七十周年的橫額，放火焚毀，有在場人士拍手歡呼。亦有人在灣仔多處道路縱火，消防員趕到撲滅。



另外，五時左右，一名身穿藍衣的男子在灣仔告士打道疑似與示威者有衝突，被近十名示威者拳打腳踢，及被雨傘毆打，受傷倒地。有在場人士阻止示威者繼續施襲，示威者見狀四散。義務救護員上前治理，該男子口鼻流血，背部疑有數條傷痕，送律敦治醫院治理，情況一度危殆後轉嚴重。



到近八時，有手持摺櫈、鐵搥的白衣人在炮台山站外與示威者發生口角，繼而推撞。在場防暴警上前阻止，分隔兩批人士，另有數名男子在炮台山站內打鬥。警方帶走一名白衣人及一名示威者，其餘白衣人與街坊一度口角，之後離去。其後，在北角春秧街一帶再有兩批人士起爭執打鬥，被在場人士阻止，有白衣人手部和面部受傷流血，有記者被打受傷。



