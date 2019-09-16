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警憑手令取太子站CCTV錄影副本

2019-09-16 列印
　　八月三十一日港鐵太子站警民衝突事件，錄影的閉路電視片段內容，一直備受關注。港鐵行政總裁金澤培昨天透露，警方已通過法庭手令取得錄影副本，而各方可以透過法律程序取得錄影。被問到會否公開港鐵閉路電視片段，他指仍在考慮。

　　金澤培昨天在一個電台節目上表示，港鐵服務以安全為主要考慮，明白乘客不習慣關站等措施，港鐵過去不論多艱難都維持服務，關站是與港鐵本性不相同的做法，但在安全考慮下都要做。

　　他又指，港鐵是負責提供服務，一般港鐵附例由職員執行，但站內治安由警方負責。他強調安全是首要考慮，希望乘客能理解。

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