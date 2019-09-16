警憑手令取太子站CCTV錄影副本

相信香港馬迷對於何富德（Michael Halford）這個名字絕對不會感到陌生，因為他就是應屆最佳中距離馬及最佳長途馬「時時精綵」的前練馬師。 何富德是愛爾蘭最出色的練馬師之一。二○一八年五月，「銀金武者」在卻拉攻下加連奴錦標，為他帶來從練以來第一千場頭馬。 在二○○六年，何富德獲得著名馬主阿加汗的垂青，為他提供馬匹，他們不久即憑Dirar取得合作的首場勝仗。其後，穆罕默德酋長也邀請他訓練兩匹周歲馬，其中一匹就是於二○一○年勝出一級賽馬報錦標的「棟篤笑」。 除了在歐洲取得成功外，何富德亦是杜拜嘉年華的常客，更於二○一四年以Certerach攻下二級賽杜拜金盃。 過去數年，...

2019-09-16