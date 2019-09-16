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﻿千人到英國領館請願﻿ ﻿促承認一國兩制遭破壞﻿

2019-09-16 列印
■近千名市民昨午到英國駐港總領事館外請願。
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　　近千人昨天響應網上號召，到英國駐港總領事館外請願，要求英國政府對內地無視《中英聯合聲明》採取行動，以及承認「一國兩制」已遭破壞。請願活動發起人之一羅小姐表示，她將會聯同其他人士到英國倫敦，游說當地國會議員支持香港，例如提議案給予香港人第二國籍。

　　昨午十二時許，該批請願人士到金鐘法院道的英國駐港總領事館外聚集，人潮佔據一段正義道。部份請願人士戴上口罩，揮動英國國旗、港英旗，又高舉「《中英聯合聲明》已無效」、「求救」等英文標語，亦有人高喊「『一國兩制』已死」、「英國見」等口號，並高唱英國國歌。十多名警員在附近戒備。

　　有參與人士表示，中國指《中英聯合聲明》為歷史文件是不合邏輯，正剝削港人的自由，希望英方促請中方遵守《中英聯合聲明》。也有人稱，中國不斷損害「一國兩制」，希望英國伸出援手，保障港人的權利。領事館派代表接收請願信。

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