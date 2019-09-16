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官媒批港有勢力營造恐怖氣氛

2019-09-16 列印
　　就上周六有大批市民在淘大花園商場聚集，手持國旗唱國歌，及後與另一批市民雙方發生口角，演變成衝突的事件。

  內地官媒《人民日報》當晚於微博發表評論回應，指在自己國家的土地上高舉國旗及唱國歌，才是中國人共享的榮光。

　　該評論指出，近日有香港市民唱國歌被打傷，引來了更多愛國愛港者齊聚，自豪高歌愛國歌曲，又指愛國從不孤獨，正義不應沉默。

　　評論認為，某些勢力妄圖營造的恐怖氣氛不過螳臂擋車，改變不了香港屬於中國的事實，更改變不了大多數香港人的中國心，而在自己國家的土地上舉國旗、唱國歌，才是值得中國人共享的榮光。

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