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魔鬼山再現直幡促撤暴動控罪

2019-09-16 列印
魔鬼山再現直幡促撤暴動控罪
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　　油塘魔鬼山近山頂位置，於昨早六時許被發現懸掛了一幅寫有「撤銷暴動控罪」，長約三十米、闊約三米的黑底白字直幡。兩小時後，消防應警方要求上山移除。日前，魔鬼山亦被掛上「黑警才是暴徒」的直幡。

　　另外，兩名男子昨凌晨零時許，在屯門西鐵站疑因政見不同爭執，一名二十六歲姓謝男子，疑用鐳射筆照射三十三歲姓陳男子的眼睛。警方接報到場調查，以涉嫌普通襲擊及藏有攻擊性武器罪，將謝姓男子拘捕。兩人均報稱不適送院檢查。

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