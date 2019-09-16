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機場八月客貨運量俱下跌

2019-09-16 列印
機場八月客貨運量俱下跌
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　　本港八月的飛機起降、客運量及貨運量都減少。機管局指出，八月香港國際機場錄得的客運量為六百萬人次，飛機的起降量三萬五千多架次，與去年同期相比，分別下跌百分之十二點四及百分之三點五，在貨運量方面亦下跌百分之十一點五。

　　機管局昨日表示，客運量減少與旅客人數下跌有關，與去年同期相比，來往內地、東南亞及台灣的客運量，亦錄得明顯跌幅。同時，受到全球貿易環境不明朗影響，八月的貨運量持續下跌，轉口及進口貨運量分別減少百分之十九及百分之十五。此外，機管局機場運行執行總監吳自淇表示，過去幾個月，機場運作面對巨大挑戰，但員工緊守崗位，盡量將對旅客的影響減至最低。

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