機管局昨日表示，客運量減少與旅客人數下跌有關，與去年同期相比，來往內地、東南亞及台灣的客運量，亦錄得明顯跌幅。同時，受到全球貿易環境不明朗影響，八月的貨運量持續下跌，轉口及進口貨運量分別減少百分之十九及百分之十五。此外，機管局機場運行執行總監吳自淇表示，過去幾個月，機場運作面對巨大挑戰，但員工緊守崗位，盡量將對旅客的影響減至最低。
機場八月客貨運量俱下跌
機管局昨日表示，客運量減少與旅客人數下跌有關，與去年同期相比，來往內地、東南亞及台灣的客運量，亦錄得明顯跌幅。同時，受到全球貿易環境不明朗影響，八月的貨運量持續下跌，轉口及進口貨運量分別減少百分之十九及百分之十五。此外，機管局機場運行執行總監吳自淇表示，過去幾個月，機場運作面對巨大挑戰，但員工緊守崗位，盡量將對旅客的影響減至最低。
汽油彈狂攻政總 水炮車也着火 交警遇襲擎槍
遭警方反對的民陣銅鑼灣集會遊行，昨天演變成群眾到港島「行街」。有激進人士向政府總部西翼發動汽油彈攻擊，警方出動三輛水炮車反擊，其中一輛水炮車被汽油彈擲中，車頂一度起火，政總多處着火，由消防員撲熄。另外...
2019-09-16
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華購美20.4萬噸大豆 官媒：珍惜善意氛圍
中美下月重開談判。為營造較好的談判氣氛，近日來雙方頻繁示好。中國上周五宣佈，恢復購買美國農產品，並免加徵關稅後，同日購買了二十萬四千噸美國大豆。對此多家中國官媒均發文鼓勵，認為要珍惜當前的「善意氛圍」...
2019-09-16
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沙特煉油設施受襲影響供油 蓬佩奧堅稱伊朗策劃襲擊
沙特阿拉伯全球最大的煉油設施及一個主要油田受襲，恐影響亞洲國家原油供應。伊朗支持的也門胡塞武裝組織已承認發動襲擊，但美國國務卿蓬佩奧卻指責是伊朗施襲，並揚言要伊朗為「今次侵略」承擔後果。事實上，美方未能提供證據以證明伊朗策劃發動襲擊，伊朗方面則否認責任。 兩個遇襲的石油設施都屬於沙特國營石油公司沙特阿美，分別是位於沙特東部、全球最大的阿布蓋格煉油設施，以及胡賴斯油田。兩處均遭無人機襲擊，引發大火及多下爆炸，造成這兩座石油設施要停止運作。 沙特每天要減產五百七十萬桶原油，連帶影響全球逾百分之五的石油供應量，最大影響是亞洲國家。中國目前是沙特原油最大入口國，每日入口逾一百八十萬...
2019-09-16
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大屋苑紛錄議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城11座低層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以695萬易手，呎價14360元。據了解，原業主於92年以144.5萬...
2019-09-13
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貿戰政局夾擊 產品銷量急降 銀行恐現裁員凍薪潮
中美貿易戰本已影響投資氣氛，加上本港示威衝突事件持續，進一步打擊市民投資意欲，更嚇怕內地客來港。多名銀行界人士指，受內外因素夾擊，該行財富管理業務自下半年以來生意慘淡，期間整體理財產品銷售額顯著下跌逾...
2019-09-16
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強矛配堅盾 鐵錘幫發「維」
今夏獲韋斯咸以破轉會費紀錄收購的射手施巴斯坦賀拿，加盟後即踢出身價成為球隊頭號殺手，獲領隊和隊友高度讚賞。至於防守中場迪格蘭賴斯自去季彈起後穩步上揚，如今更成英格蘭國家隊常客。他倆一攻一守，今晚英超勢助鐵錘幫作客擊敗阿士東維拉，二點四八倍客勝值博。 （Now 621台周二凌晨3:00直播） 施巴斯坦賀拿去季於法蘭克福表現出眾，各賽事上陣四十一場收錄二十球和十二次助攻，今夏獲韋斯咸青睞以破球會紀錄的四千五百萬歐羅（約三億九千萬港元）收歸旗下。這名法國射手亦沒有辜負其高昂身價，三場英超貢獻三個士哥，成球隊首席射手。 其出色表現獲領隊柏歷堅尼大讚：「賀拿是一名全能球員，他除了入球...
2019-09-16
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中秋食滯了！3大方法幫你立即消滯！
這個中秋節你吃了多少大餐及月餅？你知道單單吃一個傳統雙黃蓮蓉月餅就攝取了約800卡路里，等於食了一碟焗肉醬意粉或者4碗白飯！加上再進食各種肥膩中秋大餐，腸胃差少少好容易消化不好「食滯」咗！中秋食滯了點...
2019-09-16
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老公患癌 因政見同家人吵大鑊 肥媽壓力爆煲撼頭埋牆
「肥媽」(Maria Cordero)自7月20日擔任「守護香港」集會主持人，豎起拇指「俾Like」支持香港警察後玩「深潛」。日前肥媽罕有出席一間金行的周年晚宴，她接受訪問時強烈否認「721元朗恐襲」...
2019-09-16
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社論——從源頭遏汽油彈危害
昨天金鐘、灣仔又烽煙四起。一小群激進示威者以汽油彈襲擊政府總部，多處一度起火，亦有人向灣仔港鐵站內投擲汽油彈，並肆意在出入口縱火，港鐵及早停止灣仔站服務，才沒有殃及無辜乘客。種種事態顯示，有極端份子大量製造土製汽油彈，警方不能容忍這種極度危險的犯罪行為，必須主動出擊偵查，加強搜捕製造者，從源頭遏止。 激進示威者的暴力升級，他們昨天在金鐘站口的砸毀行為，令人觸目驚心，有人用鐵通把大幅玻璃欄杆打破，若市民不小心走近，或有從高處墮地的危機。亦有人向灣仔港鐵站口投擲汽油彈，火光熊熊，若站內有乘客，一旦引起大火，釋出濃煙，有可能導致重大傷亡。 激進示威者任意投擲汽油彈，在過去兩、三個...
2019-09-16
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伊時論事——何富德成功要訣
相信香港馬迷對於何富德（Michael Halford）這個名字絕對不會感到陌生，因為他就是應屆最佳中距離馬及最佳長途馬「時時精綵」的前練馬師。 何富德是愛爾蘭最出色的練馬師之一。二○一八年五月，「銀金武者」在卻拉攻下加連奴錦標，為他帶來從練以來第一千場頭馬。 在二○○六年，何富德獲得著名馬主阿加汗的垂青，為他提供馬匹，他們不久即憑Dirar取得合作的首場勝仗。其後，穆罕默德酋長也邀請他訓練兩匹周歲馬，其中一匹就是於二○一○年勝出一級賽馬報錦標的「棟篤笑」。 除了在歐洲取得成功外，何富德亦是杜拜嘉年華的常客，更於二○一四年以Certerach攻下二級賽杜拜金盃。 過去數年，...
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