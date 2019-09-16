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20歲女子肝衰竭 急求肝續命

2019-09-16 列印
■張寶琪目前情況嚴重，處於黃金十四小時，在屍肝輪候冊上排首位。
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　　喜歡打排球的二十歲女子張寶琪，日前因急性肝衰竭留院瑪麗醫院，情況嚴重，處於黃金十四小時，排在O型屍肝輪候冊上排首位，須在昨日換肝續命，惟其家人因血型不脗合，未能捐肝，現呼籲待熱心市民相助。

　　寶琪姑姐張小姐昨指出，寶琪於本月九日開始，因胃痛不適情況，至本月十一日期間，曾三次求醫私家醫生及私家醫院門診部，其後情況急劇轉差，於中秋節當晚寶琪四肢無力，問非所答，「又話睇唔到嘢，之後神智不清，不停重複要紙巾，即使佢手上已有紙巾。」

　　到本月十三日晚上，寶琪到聯合醫院接受一連串檢查，翌日早上確定為急性肝衰竭，被轉送到瑪麗醫院。留院期間，醫護人員發現她患有乙型肝炎。

　　張小姐引述醫生指，寶琪的病發原因，可能與不知道患乙型肝炎有關。

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