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市建局擬增撥57單位作過渡房屋

2019-09-16 列印
　　市區重建局計劃增撥五十七個安置單位予香港社會服務聯會，連同早前批出的安置單位，合共將有超過一百二十個安置單位，改用作過渡性房屋，藉以加強協助社會上有短期住屋需要的人士。

　　現時有四幢安置大廈為受重建影響的住戶作暫住之用，分別位於旺角、荔枝角、大角咀和西營盤。

　　市建局行政總監韋志成昨日在網誌表示，市建局在四個安置大廈項目試行引入「預防性維修」的概念和執行方法，遇到突發性故障，可盡早處理。

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