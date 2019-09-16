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「飛將軍」11樓撲救自殺婦

2019-09-16 列印
■「飛將軍」從十二樓單位游繩而下，將婦人救回。
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　　六旬婦人疑因受疾病困擾，昨清晨在慈雲山慈樂邨寓所，爬出窗外企圖跳樓自殺，幸而由消防飛將軍救回。事發於清晨五時許，位於樂合樓十一樓，文姓女事主從寓所單位洗手間爬出窗外，緊握十樓及十一樓之間的外牆水管，險象環生，兒子發現報警求助。

　　消防到場在地上張開救生氣墊戒備，消防員游說女事主約半小時後，兩名消防「飛將軍」從樓上十二樓單位游繩而下，將婦人救回十樓一個單位。女事主在一名女親友陪同下，被送往伊利沙伯醫院檢驗。

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