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房車撞壆四輪朝天 司機乘客受傷

2019-09-16 列印
房車撞壆四輪朝天 司機乘客受傷
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　　一名姓六十一歲張姓男司機，昨晨七時許，駕私家車沿龍翔道往沙田方向行駛，當左轉入彩虹道時，疑因天雨路滑失事撞壆後翻轉，四輪朝天。私家車車頭嚴重撞毀，男司機和黃姓的女乘客受傷被困車廂，由救護員救出後接受初步敷治，送往聯合醫院治理。意外原因有待警方進一步調查，私家車由拖車拖走。

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