﻿示威者狂擲80汽油彈 警指危害市民

示威者周日向金鐘政府總部投擲汽油彈，最後遭防暴警員驅散。警方公佈統計數字，示威者一共投擲超過八十枚汽油彈，是反修例示威以來最猖獗的一次。同日兩名交通警員在金鐘受到三枚汽油彈攻擊，其中一人出於自衞擎槍戒備，驅散示威者。警方形容有關示威者是真正暴徒，他們的攻擊對象開始轉移至市民和記者，嚴斥暴行令人心寒。



警察公共關係科總警司謝振中昨天在記者會上表示，周日大批示威者漠視警方發出的反對通知書，下午起在金鐘、灣仔一帶集結遊行，當中有暴徒肆意堵路，又損壞和焚燒國旗，並惡意破壞多個港鐵站設施，甚至在多個港鐵站出口縱火，他們更對不同意見人士濫用私刑，行徑嚴重威脅在場記者和市民的人身安全。他表示，該批人的行為證明他們並不站在市民一方，是真正的暴徒，認為任何人都沒理由再為他們辯護。



交警遭掟彈拔槍自衞



謝振中指，當日下午約五時，暴徒開始使用彈叉向政總投擲磚頭和雜物，單單在金鐘一帶便投擲了超過八十枚汽油彈，期間水炮車中彈，車頂起火；亦有暴徒誤中同夥的汽油彈，手背着火。他形容暴力已到失控的地步，並舉例指，五時四十五分左右，暴徒在告士打道向兩名交通部警員投擲至少三枚汽油彈，嚴重威脅警員生命安全，其中一名交通警員為了自衞和保護同事，果斷拔槍戒備，驅散暴徒。他認為事件中警員英勇克制，處理方法有需要並合理。



謝表示，當日有暴徒在港鐵灣仔站入口向站內警員投擲汽油彈，在幾名警員身邊爆破燃燒，幸好他們及時躲避。根據直播畫面，有暴徒向天橋下投擲汽油彈，橋下只有普通市民及記者，火光在他們身旁閃起，暴徒攻擊的對象已轉移至記者和普通市民，行徑令人心寒。



警員必要時可開槍



警察員佐級協會主席林志偉昨日發表聲明，指如示威者使用汽油彈，警員可使用實彈射擊。行動部警司方志堅表示，不會直接評論警方是否遇到示威者投擲汽油彈便使用實彈反擊，但根據警察通例，如警員為了自衞或保護他人人身安全，可根據當時情況使用槍械。