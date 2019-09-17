校內遊行聲援被捕學生記者 浸大生衝擊校長室促會面

一百多名浸大學生批評警員周日濫捕該校一名校園記者，昨天到校長室，要求與校長錢大康對話，但校長不在，學生竟發動衝擊，用磚頭撞破大廈門鎖，又敲破防煙門的玻璃，更向閉路監視器噴漆，場面一片混亂。



這批浸大學生不滿警方以該校一名校園記者藏有餐刀而把他拘捕，昨天在校內發起遊行，由賽馬會廣場為起步至邵逸夫行政大樓（鐘樓），他們提出四大訴求，包括要求校長錢大康回應學生記者被捕一事；要求校方為被捕同學提供學業、法律及經濟上的支援；要求校方譴責警察濫權濫捕及打壓新聞自由，以及要求校方承諾保障學生學習時的人身安全。



副校長：校長已跟進事件



學生宣讀聲明後，去到校長室，要求直接與校長會面，他們抵達該大樓八樓時，因大門上鎖，有戴口罩學生用磚頭撞門鎖和防煙門玻璃，又向閉路監視器噴漆。浸會大學副校長周偉立及新聞系系主任劉志權曾到場與學生對話，周偉立指校方很關注同學被捕事件，校長得知事件後已即時跟進，聯絡涉事同學的家長，亦出信表達關注。劉志權重申，系方已就事件發出聲明，認為警方在學生採訪期間將之拘捕，並不合理，聲明亦表明系方對此事的看法。但學生要求他以「是」或「非」回應「譴責警方訴求」，劉志權則沒有正面回應。



被捕記者獲准保釋



在周日示威中，浸大傳理學系三年級學生蘇敬華以「廣播新聞網（BNN）」記者身份，在北角英皇道及炮台山交界採訪，遭警員截查，在其袋內搜出一把餐刀，蘇聲稱餐刀用於「切月餅」，但警員不接受其說法，以「藏有攻擊性武器」將他拘捕。浸會大學校長錢大康昨早向師生發信表示，校方非常關注事件，已獲悉該同學被搜出的餐刀是用作慶祝中秋用，校方會為他提供協助和法律支援，並要求警方以公平及妥善的手法處理案件。



涉案學生蘇敬華昨晚獲准以五百元保釋外出，在十月十四日須到警署報道。



