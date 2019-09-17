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﻿美股中段跌166點

2019-09-17 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二七○五三點，跌一百六十六點；納指則報八一三九點，跌三十七點。滙控美國預託證券價格見六十一點二五港元，升零點五五港元；騰訊則見三百四十八點八七港元，跌零點七八港元。紐約期金報每盎司一千五百一十一點七美元，升十二點二美元；紐約期油則報每桶六十一點○四美元，升六點一九美元。
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