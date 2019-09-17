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社學聯中環集會 聲援前線社工生

2019-09-17 列印
　　香港社會工作學生聯會昨天在中環愛丁堡廣場舉行集會，聲援前線社工及學生，多名前線社工及各院校代表輪流發言。集會於傍晚六時結束，大會宣佈最高峰時有三百八十人參與，對出席人數感到滿意，認為可以團結不同院校。

　　明愛社會科學系二年級生王小姐表示，作為未來社工，需要為社會發聲，維護公義。她希望透過集會，讓大眾關注前線社工的人身安全。

　　港大社工學系二年級生李先生表示，很多時社工在現場都是沒有佩戴全副裝備，用身擋是希望減少衝突，對有社工被捕感到失望。

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