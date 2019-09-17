﻿夫婦持刀鐵通被捕 寓所大門遭潑黑漆

一對夫婦前晚在沙田新城巿廣場疑因遇一批黑衣人爭執，夫婦取來刀及鐵通，其後乘車離去，豈料車牌曝光，遭「起底」報復。夫妻的公屋大門被人淋黑漆，女事主報警，警員調查期間，在現場附近截獲一名身懷紅色噴漆罐的男子，將他拘捕。不過，該對夫婦其後亦涉嫌藏有攻擊性武器被捕。夫婦其後涉嫌藏有攻擊性武器被捕。



現場為梨木樹邨楊樹樓一個公屋單位，女戶主姓陳（四十九歲），任職旅遊巴司機，她稱早年從內地移居本港，丈夫任職飲食業。陳婦透露，前晚十時許，她從羅湖返港，在沙田站出閘步往新城巿廣場時，見一批市民在商場合唱《願榮光歸香港》。事主稱，她拿起手機聯絡丈夫，等候他駕車前來接載。有唱歌者懷疑她用手機拍攝他們的大頭照，上前要求查看她的手機。她拒絕，雙方爭執，並遭十多人包圍。她稱混亂中被人投擲物件，左手和背部受傷，幸好有在場保安員調停，護送她與丈夫會合。



徘徊青年被捕 檢獲紅油



一批人仍不罷休，尾隨他們至停車場，再與女事主和丈夫爭執。有人拍得夫婦在玻璃門外各持鐵通及利刀，與人罵戰，夫婦不時揮動利刀及鐵通。擾攘一番後，夫婦匆匆登車離開。她稱，鐵通和利刀是在街上拾來，疑為示威者棄下。



女事主稱，他們的車牌號碼被人拍攝，更被「起底」，她昨早接獲八個陌生人來電，皆責罵她。至中午十二時許，她接獲保安通知，住所門口被人潑黑漆，於是報案。警員到場調查後，淋漆歹徒已逃去。警方將案件列刑毀案處理。警員調查期間，發現單位外有一名可疑青年徘徊，遂上前截查，並在其隨身物品檢獲一罐紅色噴漆，懷疑他準備犯案，遂將他拘捕。



另外，警方稱留意到一段於互聯網流傳的片段，該片段顯示一名男子及一名女子與人爭執，其間該兩名男女分別手持懷疑鐵枝及懷疑刀揮舞。警方昨日於荃灣區拘捕一名四十六歲姓黎男子及一名四十九歲姓陳女子，涉嫌「藏有攻擊性武器」。