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示威者稅務大樓靜坐高歌

2019-09-17 列印
示威者稅務大樓靜坐高歌
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　　約三十名反對修例示威者應「稅局升級行動」行動號召，昨午十二時到灣仔稅務大樓地下大堂靜坐，要求政府回應全部「五大訴求」。

  示威者大多戴上口罩、身穿黑衣，並手持標語靜坐（見圖），其後高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》，又掩眼默站一分鐘，以支持示威中的傷者。在他們示威期間，稅務大樓如常開放，但關閉向告士打道入口部份玻璃門。

　　另外，近百名社福界及社工系學生，昨午於中環愛丁堡廣場舉行「拒絕噤聲 凝伙結伴」集會，表達堅持社工維護人權和社會公義的社工價值，並聲援於反對修訂《逃犯條例》運動中被捕的前線社工。參與集會的社工陳先生表示，身處示威活動前線的社工，只是希望擔當調停或緩衝角色，非參與示威，批評警方拘捕他們並不合理。

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