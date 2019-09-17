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﻿三男涉毀入閘機獲保釋﻿ ﻿禁踏足港鐵及輕鐵站﻿

2019-09-17 列印
■三名年輕男子，涉毀壞輕鐵站出入閘感應器等設備，被控一項串謀損壞財產罪。資料圖片
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　　三名年輕男子涉嫌於本月五日於屯門損毀輕鐵站上的出入閘感應器、售票機、閉路電視鏡頭，因而被控一項串謀損壞財產罪，三名被告昨在高院提訊，法官將案件押後至十一月二十七日再訊，他們獲准保釋外出，條件包括禁止到任何港鐵站及輕鐵站，及遵守宵禁令等。

　　被告依次為李鈞浩（二十四歲）、張溱煒（二十四歲）及李懷恩（二十三歲），均獲准以兩萬元現金及兩萬元人事擔保，交出旅遊證件，不得離開香港，並需按指定時間到警署報到，亦需遵守宵禁令，及任何港鐵站及輕鐵站的禁足令。

　　三人被控於九月五日，在屯門青山湖山路一百○一號青山魚類批發市場外，近燈柱的路邊，與其他在逃人士，無合法辯解而有意圖損壞屬於香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站上的出入閘感應器、售票機、閉路電視鏡頭。

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