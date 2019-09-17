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威院逾百醫護築人鏈 開手機電筒唱反修例歌

2019-09-17 列印
■威爾斯親王醫院醫護，在走廊築成人鏈。
■醫護高舉五指及「搶救香港，刻不容緩」標語。
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　　數百名沙田威爾斯親王醫院醫護昨午發起「和你拖」行動，他們先到醫院新座大堂集會，再到二樓各走廊築成人鏈，促請政府落實「五大訴求」及抗議警方濫暴。

  「和你拖」行動由昨午一時開始，大批戴上口罩、身穿制服的醫護到新座大堂聚集，高舉「搶救香港，刻不容緩」、「醫護市民，一起同行」等標語，又高舉五指，代表「五大訴求，缺一不可」。

  其後，參與醫護到二樓走廊築成人鏈，有人開啟手機電筒，高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。不少經過人鏈的病人，向醫護豎起拇指以表支持。

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