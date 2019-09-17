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穆迪下調港信用評級展望

2019-09-17 列印
　　反修例示威衝突持續逾三個月，再有國際評級機構下調本港信用評級展望。穆迪昨日宣佈，維持香港Aa2信貸評級，但下調評級展望，由「穩定」降至「負面」。穆迪解釋，持續的示威衝突，反映政府及政策效率低於預期，影響香港作為國際貿易及金融中心的吸引力。財政司司長陳茂波不認同穆迪的決定，指香港金融市場和銀行體系在過去數月一直運作如常，又強調香港與內地更緊密的經濟和金融聯繫，是香港長遠發展的積極推動力。

　　但本港擁有強勁的財政及外部緩衝，港府債務負擔低，擁龐大財政儲備及充足外滙儲備，可抵禦衝擊及長遠負面震盪，故穆迪維持香港Aa2信貸評級。

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