消委會揭非真正大幅折扣 ﻿超市取巧﻿﻿「刪除價」非原價﻿

該貨品過去一年的最高網上售價，亦只為四十三元九角，反映「刪除價」未能真實反映市場價格。
建議訂執法指引
消委會宣傳及社區關係小組主任陳錦榮表示，按照《商品說明條例》，若商戶選擇作價格比較，須清楚顯示正在比較何種價格，如一價格為「原價」，亦須在合理時間中被應用。消委會建議執法部門參考外國相關商品法例，訂定更清晰及具體的執法指引。
示威者周日向金鐘政府總部投擲汽油彈，最後遭防暴警員驅散。警方公佈統計數字，示威者一共投擲超過八十枚汽油彈，是反修例示威以來最猖獗的一次。同日兩名交通警員在金鐘受到三枚汽油彈攻擊，其中一人出於自衞擎槍戒備，驅散示威者。警方形容有關示威者是真正暴徒，他們的攻擊對象開始轉移至市民和記者，嚴斥暴行令人心寒。 警察公共關係科總警司謝振中昨天在記者會上表示，周日大批示威者漠視警方發出的反對通知書，下午起在金鐘、灣仔一帶集結遊行，當中有暴徒肆意堵路，又損壞和焚燒國旗，並惡意破壞多個港鐵站設施，甚至在多個港鐵站出口縱火，他們更對不同意見人士濫用私刑，行徑嚴重威脅在場記者和市民的人身...
2019-09-17
已與台灣建交三十六年的太平洋所羅門群島決定與台灣斷交，改與北京建交。台灣的總統蔡英文對所羅門群島的決定表示強烈的遺憾和強烈的譴責。所羅門群島總理索加瓦雷星期一再召開內閣會議，商討邦交轉向問題，最終以二...
2019-09-17
很多時大家拍照時都很喜歡用「V字手勢」，但近年來專家對此可能影響私隱安全一事，呼聲日漸提高。本年中國國家網路安全宣傳周的「全民體驗日」中，上海資訊安全行業協會副主任張威也就此再次提醒民眾，「V字手勢」很容易洩露身份資訊。 張威指出，基本上一米半內拍攝的「V字手勢」高清照就能百分百還原出被攝者的指紋，在一米半至三米的距離內拍攝的照片能還原出百分之五十的指紋，只有超過三米拍攝的照片才難以提取其中的指紋。指紋被提取後可以通過專業材料製作成指紋膜，可供不法份子可用於各種通過指紋技術來識別身份的管道，比如指紋門鎖、指紋支付等。 張威提醒，不要在三米內拍攝「V字手勢」照片，帶有自己指紋...
2019-09-17
九龍塘豪宅市場氣氛冷清，睇樓客量較7月減少約三成。而廣播道一帶住宅則連錄成交，如嘉皇臺有2房單位呎價逾2.7萬易手；另范信達道的信達閣近月連錄2宗買賣，市場現僅有1個連租約放盤。 中原地產高級...
2019-09-17
沙特阿拉伯兩座石油設施遭無人機襲擊損毀，要暫停運作，導致全球石油減產逾5%，刺激布蘭特期油一度急升19.5%，市場避險情緒升溫，加上觀望聯儲局本周議息結果，利淡投資氣氛。杜指早段報27078點，跌14...
2019-09-17
今晚歐聯C組首輪即上演兩強大戰，由上季意甲亞軍拿玻里主場硬撼衞冕之師利物浦。兩軍都不希望落筆打三更故會先穩住後防，九十分鐘未必能分出勝負，加上雙方過去四次正式賽事對壘又有三次開入球細盤，故今仗不妨敲和及兩球半「細」。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播） 拿玻里在歐聯的戰術部署較意甲保守，上季分組賽六戰便出現三場和波，合共只失掉五球，料今仗以中堅高列巴尼導領後防來招呼以穆罕默德沙拿為首的紅軍鋒線三叉戟。拿玻里過去九次歐聯主場出擊只有四次贏波，今次亦無把握在紅軍身上全取三分，華基爾雲迪積克築起的防線勢令拿玻里前鋒難越雷池...
2019-09-17
澳洲昆士蘭州首府布里斯本附近的摩頓島（Moreton Island），近年更發展成為人氣遊點，日間便可在此暢玩多元化水上活動，夜間則可餵飼野生海豚，保證過得充實又精采。 度假樂土 配套完善 摩頓島位於...
2019-09-17
現年27歲嘅「十優港姐」麥明詩(Louisa)，自從同律師男友林作分手後，曾傳出幾段緋聞，最新有指女神與已故「鋼鐵大王」龐鼎元孫兒、富三代龐榮怡（Alex）過從甚密，不過女方例牌否認。日前下午，化靚妝...
2019-09-17
反修例示威遊行，正向一個極端危險的方向發展——不同政見人士在地區互毆，且愈演愈烈，若不回頭是岸，制止暴力升級，不排除會發生慘劇。 剛過去的周日警方反對民陣在銅鑼灣舉行集會，示威者不理，遊行開始不久，他們兵分多路，有人堵路，有人向政總發動汽油彈攻擊，有人到金鐘港鐵站大肆破壞。入夜後，示威者游走至炮台山、北角一帶，與不同政見人士爭執，演變成街頭毆鬥，不少人受傷，有人被多人施襲至流血倒地，令人慘不忍睹。 這種暴戾場面，近日經常出現，不同政見人士的打鬥愈見激烈，彼此動輒訴諸暴力，甚至用利器，一旦爆發大型械鬥，隨時會造成人命傷亡。 暴力決不能解決問題，只會帶來傷害，施暴者最終亦要承擔...
2019-09-17
曾在香港馬壇司職多個職位的蘭尼，昨日在祖家澳洲的黃金海岸因腎衰竭逝世，終年八十一歲。自香港賽馬轉職業化後，蘭尼是最早來港發展的外籍騎師之一，掛靴後在港出任過受薪董事，其後再轉任練馬師多年，至二○○四年退休。蘭尼在一九五三年出道，曾五度成為冠軍見習身生，並在六○年見習期滿時，贏得墨爾本冠軍騎師殊榮。但因體重問題，他在六四年仍二十五歲時一度掛靴，三年後復出未幾，再因體重問題引退，故於一九七一年轉戰剛剛轉職業化的香港馬壇，至七九年掛靴。 蘭尼掛靴後曾在香港馬會的多個部門工作，包括見習生教頭、司閘員及受薪董事，至一九八九年開倉練馬，至二○○四年退休，其後曾往澳門開倉，當時並聘任昔日...
2019-09-17