  • 2019年9月17日 星期二
  • 29º
  • 74%
熱門： 修例風波北角連儂牆國旗藍衣人

日報新聞 > 港聞

消委會揭非真正大幅折扣 ﻿超市取巧﻿﻿「刪除價」非原價﻿

2019-09-17 列印
■消委會宣傳及社區關係小組主任陳錦榮。
Previous Next

　　消委會今年四至七月期間，檢視本港四大連鎖超市共四十二款貨品，當中兩間超市分別有三十二款及三十一款貨品，連續三十日未曾以「刪除價」發售，佔逾八成。以十二罐裝碳酸飲品為例，兩間超市標示的刪除價為九十四元八角至近一百元，但貨品於調查價格期間，未曾以「刪除價」發售過，售價維持在三十七元九角至四十二元九角之間。

  該貨品過去一年的最高網上售價，亦只為四十三元九角，反映「刪除價」未能真實反映市場價格。

建議訂執法指引

　　消委會宣傳及社區關係小組主任陳錦榮表示，按照《商品說明條例》，若商戶選擇作價格比較，須清楚顯示正在比較何種價格，如一價格為「原價」，亦須在合理時間中被應用。消委會建議執法部門參考外國相關商品法例，訂定更清晰及具體的執法指引。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd