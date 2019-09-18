﻿乘客死過翻生 「怪聲十多秒後出事」 離奇慢速出軌 東鐵斷兩截

東鐵昨早繁忙時段發生列車出軌事故，五百名乘客經歷驚慓時刻，當中八人受傷。事發時，一列十二卡東鐵減速駛入紅磡站，中間三個車卡突然劇烈搖晃，衝出路軌打摺，列車斷成兩截，部份車門飛脫，車廂冒煙，有乘客以為起火，多人如坐過山車被拋離座位，驚惶呼救，有人形容死過翻生。港鐵檢查後，發現路軌上有三條裂痕，決定邀請海外專家調查肇因。警方有組織罪案及三合會調查科亦介入偵查。紅磡至旺角東站之間列車及直通車服務暫停。工程人員昨晚十時四十三分扶正出軌的列車車卡，通宵檢查路軌及相關設備。港鐵呼籲，乘客今早出門前留意最新車務資訊。



事發昨早八時許，東鐵一列十二卡車列車，由旺角東站向紅磡終站行駛，當減速進入站內一號月台時，第四至六三卡車廂猛烈搖晃，即時出軌打摺，第四及第五卡更斷開成T字形，第五及第六卡出軌後橫亘在三條路軌上。



出軌期間，路軌上沙石被車廂摩擦，塵土飛揚，車廂內乘客驚叫，以為起火。列車上一名前港鐵站職員郭先生憶述，事發時他坐在第五卡，出軌前突傳出「噠噠噠」奇異聲響，車廂隨即猛烈震盪，十多秒後，第五卡與第四卡斷開並冒煙。乘客呼救及哭泣聲不絕，一片混亂，他頭部受傷，送院治理。



乘客車廂翻滾 驚哭呼救



拄枴杖助行的朱女士稱，她事發時在第六卡站立，列車突然猛震，她失重心跌倒，右手受傷，返紅磡公司後報警送院。她稱如死過翻生：「真係好驚，下次唔敢搭！」港鐵職員事發後五分鐘趕抵現場，協助乘客疏散，各人要走下路軌，徒步往紅磡站。



消防處消防區長（九龍南）張廣源稱，消防員接報到場，並無發現起火約一百名乘客已自行步行至安全地方，消防員再安排逾四百名乘客離開車廂，事故中有五名男女受傷，他們分別頭、肩及手受輕傷送院，而兩名乘客於現場敷治後拒絕入院，另一人自行找醫生。



O記到場調查



肇事列車多個車門損毀，部份飛脫，部份甩掉。港鐵人員發現第七卡車底下的路軌出現一條約三厘米闊的裂痕，第八卡和第九卡對下路軌亦各有一條裂痕。事故發生後，有傳言指列車服務或受破壞，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）高級警司李桂華到場，聽取職員及探員就出軌的初步調查。



來往紅磡至旺角東站的列車事發後停止，港鐵安排免費接駁巴士來往大圍至鑽石山，疏導由新界往九龍方向的乘客。昨午，多部吊臂車奉召到場，工程人員扶正出軌列車，然後移走。港鐵表示，昨天城際客運直通車一共十九班取消。



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