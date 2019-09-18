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訪港旅團接近零 旅巴業相繼裁員

2019-09-18 列印
　　反修例風波持續，暴力示威不停，衍生的負面影響，在多個行業浮現。由於中外旅客減少，旅巴業叫苦連天。前香港旅遊巴司機協會前主席張國財指出，旅客整體下跌七至八成，內地客下跌逾九成。旅遊巴經理文先生指，現時訪港旅行團數目接近零，接旅遊團公司相繼裁員，而他所屬的公司已裁減七位旅遊巴司機。

　　另外，飲食業同樣大受影響，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，估計六月至九月對比同期，飲食業整體連帶相關行業下跌百分之二十五，損失逾七十五億，而十一黃金周預期生意下跌一成。業內僱員被放無薪假，供應商被拖數期和餐廳結業情況陸續出現。

　　此外，的士行業情況亦不樂觀，的士車行車主協會主席吳坤成表示，的士生意早間跌兩成；夜間的士跌三成，而假日示威遊行多，的士生意更大受影響。

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