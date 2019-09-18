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美股中段升117點

2019-09-18 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二六七一七點，升一百一十七點；納指則報八一五四點，升一點。滙控美國預託證券價格見五十九點七一港元，跌零點○四港元；騰訊則見三百四十五點○二港元，升一點四二港元。

  紐約期金報每盎司一千五百一十四點四美元，升二點九美元；紐約期油則報每桶六十點三七美元，跌二點五三美元。

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