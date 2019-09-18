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鄉議局對收地建議有保留

2019-09-18 列印
　　新界鄉議局舉行執委會會議，對民建聯高調建議政府引用《收回土地條例》，收地興建公屋，局方表示有保留。鄉議局主席劉業強指出，現時土地補償制度不公平，甲級土地的收地價格需要調整，政府做法等同盲搶新界私人土地，官員僵化的思維追不上新年代發展步伐，政策本末倒置，建議政府應好好利用資源，以增加土地供應。

　　委員沈豪傑表示，現時政策將土地劃分四級，但分級制度是按政府規劃去制定，建議政府應劃一土地等級。他又說，即使劃一後，收地補償僅得每方呎一千三百元，與市價差距甚大，希望價格能有所提升。

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