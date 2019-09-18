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休班警用警棍事後須申報

2019-09-18 列印
　　休班警使用警棍的措施，惹起各界熱議。警方昨在監警會會議上指出，這是行動需要，亦是自願性質，警員如果在休班時使用警棍，事後要申報及提交報告。

　　此外，警方又指出，現正試行在速龍小隊的頭盔，附上編號以作識別，試行後會作檢討。

　　警方強調，該做法除回應公眾意見，亦需要保障警員不受騷擾，若有投訴，相關編號已可識別警員身份。

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