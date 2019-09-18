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800校友聯署 促余黎青萍聆聽五大訴求

2019-09-18 列印
　　前教育署署長余黎青萍日前獲委任為監警會成員，近八百名其母校瑪利諾修院學校（中學部）的學生及校友，昨日在多份報章分別刊登中、英文公開信，批評現時監警會欠公信力，憂慮若不成立獨立調查委員會，就不能全面檢視警察濫權的情況，促請余黎青萍聆聽民間五大訴求，重新審視香港社會現時的難題。

　　該公開信提及，余黎青萍日前指「我從來無政見」，有負學校教誨，與校訓「明德惟馨」背道而馳。聯署人懇請余黎青萍能正視警察濫權、承認監警會欠公信力、無調查權力等不足，重新審視解決目前香港社會難題的方法，並能秉持校訓，追求真理。而瑪利諾辦學理念及學校傳統是推祟自由、平等教育，該校早在六十年代成為全港首間普選學生會的學校，學生一直關心社會。

　　余黎青萍發表聲明，感謝校友提示她「秉持校訓，追求真理」，她指瑪利諾精神素來是她的座右銘，修女是她的典範。而她身負任何任務，都是全心全意尋求真理，為民服務。

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