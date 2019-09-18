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李慧琼指美國沒必要通過《人權法》

2019-09-18 列印
　　民建聯主席李慧琼昨表示，美國國會計劃通過《香港人權及民主法案》的做法，屬於過度反應和沒有必要。特首林鄭月娥已公開表示正式撤回《逃犯條例》修訂，通過《人權法》屬不必要，而透過立法以影響或干預其他地方的內部事務，並不恰當，亦非國際的慣常做法。

　　李慧琼及民建聯其他代表昨約見美國駐港澳總領事史墨客。她不排除《人權法》通過後，港府或中央會推出反制措施，她又擔心《人權法》通過會令中美關係更緊張，最終不利兩國人民以至全球經濟。而民建聯副主席周浩鼎補充，港美兩地現時有深厚的經濟往來，如果輕率動搖香港的特別地位，相信立法亦會損害美國經濟。

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