Jetso App答中問題 送你最新美戰唇膏

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東鐵昨早繁忙時段發生列車出軌事故，五百名乘客經歷驚慓時刻，當中八人受傷。事發時，一列十二卡東鐵減速駛入紅磡站，中間三個車卡突然劇烈搖晃，衝出路軌打摺，列車斷成兩截，部份車門飛脫，車廂冒煙，有乘客以為起...
2019-09-18
香港知名的原全國政協副主席、廣東原省長葉選平昨日於廣州離世。據內地微博大V「琴心劍膽的溫馨小屋」昨天在微博透露，原全國政協副主席、廣東原省長葉選平昨天中午十二時五十分在廣州逝世，享年九十五歲。葉選平是...
2019-09-18
所羅門群島決定與北京建交。被斷交的台灣則撤回駐當地人員及關閉外交機構，北京當局指，「一個中國」原則是大勢所趨。內地《環球時報》發表社評，預料台灣會繼續失去現有的「邦交國」，落到「零邦交」的境地。 周二...
2019-09-18
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原分行經理杜官賜表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座高層G室，面積548方呎，3房間隔，議價後以607萬沽出，呎價11077元。買家為外區換樓客，原業主09年12月...
2019-09-18
市場關注美國聯儲局議息結果，外圍股市反覆偏軟。美股杜指早段跌逾70點，在兩萬七千點附近爭持，跌幅約0.2%。至於標普指數以及納斯達克指數，早段則接近持平。 早前油價因沙特產油設施遇襲而大幅上升...
2019-09-18
皇家馬德里翼鋒夏薩特傷瘉，上場西甲3:2勝利雲特後備上陣，表現叫教練施丹滿意，今晚歐聯A組作客巴黎聖日耳門勢必擔正。加上大勇的前鋒賓施馬，銀河艦隊有力反客為主，二點八五倍客勝有買趁早。 西甲開季以來一直養傷的夏薩特上仗對利雲特後備上陣，踢了三十分鐘十八次傳球全部成功，還有兩次抽射皆中目標，以及一次成功創造射門機會。施丹滿意道：「他控球在腳，球隊的推進更加直接，此子之後要做的是提升和隊友間的默契。」今晚他將聯同今季已有四球一助攻進帳的賓施馬合作攻堅，威力叫人憧憬。 尼馬坐波監缺陣 聖日耳門上場法甲地頭對實力次一級的斯特拉斯堡，只靠傷瘉復出的尼馬一箭定江山。後者今仗坐波監，主隊...
2019-09-18
《大館舞蹈季》迎來第二屆，依舊以各種舞蹈形式，翻開表演藝術的想像空間，變得寬廣無垠。除了來自世界各地的重要舞蹈單位，舞蹈季亦對本地舞壇十分重視。好像成立二十年的二人女子現代舞組合「雙妹嘜舞蹈劇場」（下...
2019-09-18
新鮮出爐港姐25歲冠軍黃嘉雯（Carmaney）、23歲亞軍及最上鏡小姐王菲（Fei）和19歲季軍古佩玲（Kelly），雖已奪獎一星期，但她們依然覺得好夢幻，亦好想再多謝朋友、屋企人同男朋友一直支持，...
2019-09-18
東鐵一部列車昨早上班繁忙時段出軌，沒有造成嚴重傷亡，可算不幸中之大幸。港鐵非常重視事件，宣佈邀請海外專家參與獨立調查，但鑑於港鐵近年大小事故不斷，調查不應只針對單一事故，應擴大至全面檢視港鐵系統老化、新舊線路融合、有效管理等基本安全問題，才能徹底消除列車服務的暗藏風險。 港鐵正值多事之秋，近月受到部份激進示威者針對，職員忙於復修遭到破壞的車站設施，已經疲於奔命，昨天又發生出軌事故，又要動員搶修並調查成因，不論管理層或前線員工承受壓力之大，可想而知。不論如何，行車涉及乘客安全，港鐵多辛苦，上下也要竭盡所能，維持正常服務之餘，最重要是確保高安全水平。 近年大小列車事故經常發生，...
2019-09-18
第八場三班一二○○米。開季至今容天鵬雖然只贏了一場頭馬，但若計跑獲二、三名的次數，則位列頭三名，換言之，其鬥志必佳，只是暫時搏殺手風稍欠順而已。另留意到容廄季內有好演出的馬，大多都是暑期間一直有基本操練以維持狀態，研究此廄的戰馬時，不妨集中循此方向選馬。 「永同歡欣」上季以PP身分來港插三班，四戰得一冠一殿，贏馬一仗是有潘頓之助下贏「成才」和「魅力星星」，水準不算突出，所以今仗配楊明綸掛頭牌，預期會有合理分頭。 不過若將焦點放在「永同歡欣」上季尾785場次三班同程的表現，表面上牠雖然只跑獲一席對三甲馬威脅不大的第四，但當晚因為沒有中場壓地，由第六場開始已見直路有不利內疊的鴛...
2019-09-18