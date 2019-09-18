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四雌雄賊劫珠寶行 掠值80萬金飾逃逸

2019-09-18 列印
　　尖沙咀河內道一間珠寶店，昨日被四名南亞裔「雌雄大盜」，佯裝闊客進入店內聲稱購買金飾，以聲東擊西手法，趁職員不察覺偷走一盤共值八十萬元金飾。職員發現失去金飾時，四疑人已逃去。警方正根據「天眼」片段，追緝竊賊。

　　現場為河內道一間珠寶首飾店，昨晨十一時許，三男一女南亞裔人士，進入店內向職員表示欲購買金飾，要求職員拿櫥窗及飾櫃內金飾給他們揀選。職員不以為意，從櫥窗及飾櫃取出金飾供四人揀選，其間賊人以聲東擊西手法，引開店員視線，趁機偷走其中一盤金飾後離開。

　　職員發現失去金飾時，四名賊人已逃去。警方接報到場，經由職員點算後證實被盜走的金飾共值八十萬元，案件列作盜竊，由油尖警區刑事調查隊跟進。

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