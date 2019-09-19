何君堯戰駒出賽 示威者號召「贈興」 馬會恐危險 周三煞停「馬照跑」

香港面對暴力示威，首次不能「馬照跑」。近日有網民號召昨晚到跑馬地，「支持」立法會議員何君堯有份的馬匹「天祿」出賽。馬會在開賽前六小時宣佈，考慮到公眾安全，取消昨晚八場賽事，估計政府因而損失近億元稅收。據悉，馬會擔心有示威者以鐳射筆照射馬匹，造成墮馬事故；當局亦擔心一旦有人在馬場示威，若有人投擲汽油彈，大批馬迷走避，恐會引發人踩人事故。何君堯就事件回應：「不應該向惡勢力低頭。」



有網民號召昨晚到跑馬地馬場「支持」何君堯及其名下愛駒「天祿」出戰，亦有人發起圍堵馬場示威。馬會表示：「馬場可能遭受干擾甚至出現暴力場面，馬迷、騎師、馬會員工及馬匹進出馬場時，跑馬地及銅鑼灣地區的交通安排亦存在不確定因素。」故宣佈取消昨晚八場賽事。



馬會對該艱難決定感到無奈，但強調公眾安全是首要的考慮因素，希望賽馬業界和公眾理解。何君堯就事件回應，對賽事取消感到非常遺憾，他質疑：「唔知（圍堵馬場）係堅定流。」不應因有人發表相關言論，就不去做正常做的事。他聲稱︰「不應該向惡勢力低頭。」



部份馬主表不快



據悉，馬會密切關注網民留言，加上昨日維園有另一反修例活動，擔心該批人士會移師跑馬地，或出現圍堵馬場場面，如大批馬迷不能離去，恐會引起混亂。若導致警民衝突，示威者出動汽油彈，警方還以催淚彈，對馬迷和馬匹均會造成傷害。另外，馬會亦擔心有示威者以鐳射筆照射馬匹，造成墮馬事故。



練馬師羅富全稱，尊重馬會這次的決定，因為人馬安全是首要的考慮。評馬人方駿暉對取消比賽感到無奈，希望馬會想方法應對日後類似挑戰。



一些馬主對賽事取消感到不快，馬匹不能爭勝捧盃。「劍追風」劍系主理人許坤華表示，中國領導人鄧小平承諾香港「馬照跑、舞照跳」，是香港繁榮、安定及自由的象徵，政府和馬會有責任守住香港「馬照跑」的底線，可惜現在守不到，令人覺得香港真的「死了」。



投注者可憑票退款



馬會表示，以現金投注的馬迷，須於即日至十一月十七日期間在投注站或賽馬日於馬場，憑票退款。



據法例規定，馬會一年內可舉行一定數目賽馬日，馬會稍後可以與政府商討補辦一天賽事。