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【憂DSE一試定生死】女拔生赴英讀高中 考獲佳績回流讀醫

2019-09-19 列印
【憂DSE一試定生死】女拔生赴英讀高中 考獲佳績回流讀醫
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　　DSE中國語文及通識科是不少考生的催命符， 而且一試定生死，有學生沒信心能考上大學，於是換個學制避開這兩科。Samantha就去了英國升學， 以A-level 優異成績回流香港讀醫科。她的路值得參考。詳情http://bit.ly/2lZB4x9
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