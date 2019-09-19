懷餐刀被捕獲准保釋 蘇敬華暫停往前線採訪

浸大學生蘇敬華周日以學生記者身份在北角採訪，被警員截查，在其背包中搜出一把餐刀，以「藏有攻擊性武器」將他拘捕。蘇敬華昨舉行記者會，強調藏在背包的餐刀是用來切月餅，認為警方濫捕，即使日後警方起訴，相信法庭會還他公道，暫不打算要求警方道歉。



感謝校方協助



蘇敬華表示，當晚背包內有一把九吋長的餐刀，手柄五吋長，刀鋒長四吋，是用來切月餅。他強調，自己在採訪前沒有收拾背包，處理得不好，但當時已向警員解釋，詎料被捕。現時獲准保釋，為免家人擔心，暫會避免到前線採訪。此外，他感謝校方、校長和老師在事件中協助他，認為校長錢大康和新聞系系主任劉志權做了應做的事，亦理解校方的立場。







