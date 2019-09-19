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「九一八」遊行改期  半百人不知情遭圍攻

2019-09-19 列印
　　有愛國人士欲值昨日九一八事變八十八周年，原昨午一時半，發起在尖沙咀唱國歌及遊行，並獲警方發出不反對通知書。

　　但活動發起人香港政研會主席鄧德成，前晚接獲警方有關安全風險新情報，接受警方勸喻改期進行；惟仍有近半百人不知情依時前往，一度被反修例人士包圍對峙，最後在警方「簇擁」後安全離開。

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