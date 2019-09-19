  • 2019年9月19日 星期四
  • 25º
  • 91%
熱門： 修例風波愛國何君堯馬會太子站

日報新聞 > 港聞

聯儲局減息1/4厘

2019-09-19 列印
　　美國聯儲局結束議息會議，一如預期減息四分一厘，市場人士料今年底及明年第一季再各減息一次，每次減息四分之一厘。儲局官員在會後聲明指出，商業投資及出口疲弱，消費開支則強勁。儲局並調高今年GDP增長預測，由六月份預測為百分之二點一調升至百分之二點二；預測失業率則調升至百分之三點七，高於六月份預測的百分之三點六。

　　美國周三股市下挫，杜指中段報二六九六五點，跌一百四十五點；納指則報八一一○點，跌七十五點。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd