消費付款安全 大勢所趨 電子錢包幫手助理財

香港的電子錢包正迅速發展，產品選擇眾多且用途廣泛。消費者在挑選合適的電子錢包平台時，除了可以考慮交易安全、個人資料保障等基礎外，亦可關注產品是否足夠高效、方便，而當中的管理財產功能更是一大新趨勢。



不少消費者都擔心使用電子錢包有安全風險，旁人會輕易轉走戶口金錢。其實，現時基本所有電子錢包均設有多重身份認證，例如分開設置登錄及支付密碼，甚至設定Touch ID、Face ID等。



當中以本港市場佔有率最高（近七成、逾二百萬用戶）的AlipayHK為例，若用戶掉失手機，可以於其他手機上重新登錄，原手機上的帳號將自動登出；用戶甚至可以使用二十四小時即時網上自助凍結帳戶服務，簡單輸入基本帳戶資料，不用一分鐘即完成帳戶凍結。以上過程比採用近距離無線通訊（NFC）技術的八達通的報失程序更安全、快捷，毋須等待線下資料同步，就能即時避免損失，給用戶多一份安心。而該平台的使用介面亦有更新，設置餘額顯示於首頁，方便用戶隨時了解資金情況，另可將隱藏餘額以減少財產暴露。



同時，消費者根據自身的使用習慣和需要，可選用備有生活繳費服務的電子錢包。暫時AlipayHK最為全面，可繳交電費、煤氣費、電話費、寬頻上網費及管理費，除了免手續費，更可連結帳戶，清楚了解每期賬單。若你是「大懵」一族，更可使用AlipayHK獨家功能，開啟自動付款服務，每月自動繳費之餘兼可使用優惠，方便又可靠。



一般消費者的銀包除了需要攜帶數張信用卡，還有大量不同品牌的會員卡。其實，電子錢包用家已經可以連結各商戶的會員卡，不再出現付款時找不到某會員卡的尷尬情況。例如，AlipayHK用戶可連結易賞錢，使用電子錢包付款時可以儲積分兼享獎賞優惠，相信會員卡綑綁會成為電子錢包發展的一大方向。



現時使用電子錢包無疑是大勢所趨，不單方便快捷，更有各種推廣及輔助功能，以滿足本地顧客需求。若消費者能善用電子錢包的功能，電子錢包將不只是單單把交易電子化，而是理財管家。



