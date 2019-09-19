﻿港澳領隊導遊﻿﻿准在橫琴執業﻿

在本港旅遊業大受修例風波打擊下，內地推出惠及本港和澳門導遊及領隊的措施，即日起可以申請在珠海市橫琴新區執業，還有機會獲得過萬元人民幣獎勵。廣東省人力資源和社會保障廳，聯同省文化和旅遊廳印發有關方案。該方案指申請人須愛國愛港愛澳，持香港或澳門特區有效居民身份證和回鄉證，以及導遊證或領隊證，可以在每年一月至三月和八月至十月申請。



該方案指通過審核的港澳導遊和領隊，可免費參加橫琴旅遊部門的培訓及認證，取得認證證書，並與橫琴的旅行社訂立勞動合同，或者在橫琴旅遊協會註冊後，可申請換取專用導遊證，並獲得一次性獎勵三千元人民幣。如果年度帶團滿三十天和四十五天，而且沒有違法違規行為，將分別獲得一次性獎勵二萬元和三萬元人民幣。



