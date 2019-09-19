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黃埔打烊食肆 驚見老鼠兵團

2019-09-19 列印
黃埔打烊食肆 驚見老鼠兵團
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　　紅磡黃埔一間泰式食肆窗戶，驚現「老鼠大軍」！一名網民日前深夜，於黃埔一間已關門的食肆門外拍攝了一條「老鼠」影片，全長約一分鐘。片段所見，多隻體形肥大的老鼠，在已經打烊關門、無人在內的餐廳窗外框邊，近玻璃位置走來走去，也有老鼠在餐廳餐桌上跳動，情景相當驚嚇。拍片者未知道老鼠是否於街外趁食肆無人時竄進，但也不禁嘩然：「啲老鼠多到呢，不得了！」

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