包裝消毒藥水含菌 53人中招

歐霸分組賽今晚掀起戰幔，預計曼聯領隊蘇斯克查將在這戰線起用不少小將，其中十九歲青訓產品鍾達希也揚言會爭取機會表現自己。一眾魔童摩拳擦掌，在L組可望地頭擊退在此賽事作客不濟的哈薩克球隊艾斯坦拿，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 歐霸分組賽階段素來是讓年輕球員吸取實戰經驗的好機會，蘇斯克查矢志提拔自家小將上位，預計今晚將會安排格連活特、鍾達希和安祖高美斯等在英超上陣機會有限的新星正選上陣。 其中，十九歲翼鋒鍾達希已經磨刀霍霍，揚言要在今晚大展身手︰「當蘇斯克查擔任領軍後，所有年輕球員都無比興奮。不過，最重要都是自身的努力，現在我就要把握機會表現自己。」紅魔在此賽事主場威力...

2019-09-19