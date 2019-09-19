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包裝消毒藥水含菌 53人中招

2019-09-19 列印
包裝消毒藥水含菌 53人中招
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　　衞生署昨接獲醫院管理局通報，瑪麗醫院發現五十三名接受腹膜透析治療的病人，於過去兩年曾感染洋葱伯克氏菌。受影響人士涉及二十四男二十九女，年齡介乎二十四至九十歲。據醫管局的環境監測結果，顯示一款購自醫院店舖，以及於社區藥房和店舖有售的預先包裝消毒藥水樣本，被驗出對洋葱伯克氏菌呈陽性反應。一般腹膜透析病人亦會在家中使用有關產品，作皮膚消毒和導管出口位置護理之用。

　　基於醫管局的初步調查，衞生署呼籲市民切勿使用該名為Pro-Medi Prosept的消毒藥水進行傷口護理，因為有關產品可能受細菌污染。該產品由寶源（美國）藥業有限公司（寶源）供應。署方昨已到寶源進行巡查，並檢取產品樣本作化驗。

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