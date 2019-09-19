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港深西公路綠巴撼貨車一死七傷

2019-09-19 列印
■小巴車頭嚴重損毀，司機送院不治。
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　　深圳灣大橋港深西部公路發生奪命車禍，一輛綠巴與一輛貨車相撞，釀一死七傷。昨午二時許，一輛六一八線十九座專線小巴，載着乘客沿深圳灣口岸往天水圍，小巴駛至天水圍廈村對開迴旋處支路時失控，撞向前面疑壞車停下的一輛貨車尾部。

　　兩車相撞後，小巴車頭嚴重損毀，六十五歲姓李司機被困重傷昏迷，車上四男三女（二十九至六十歲）乘客亦受傷。報警後消防員到場救出昏迷司機，連同車上受傷乘客分別送院，惜司機送院搶救無效死亡。警方事後拖走肇事車輛及調查意外原因。
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