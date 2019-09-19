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兩鮮牛肉樣本驗出違法防腐劑

2019-09-19 列印
兩鮮牛肉樣本驗出違法防腐劑
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　　食物環境衞生署食物安全中心昨公佈，日前在鰂魚涌一新鮮糧食店及石塘咀街市一檔戶取得的兩個新鮮牛肉（見圖）樣本，檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，中心會繼續跟進事件和採取適當行動，如有足夠證據，中心會提出檢控。

　　中心發言人指出，早前公佈從鰂魚涌一新鮮糧食店抽取的新鮮牛肉樣本檢出二氧化硫，並於跟進調查時再在該店抽取一個新鮮牛肉樣本進行檢測，結果發現相類違規事項，該樣本含百萬分之五十的二氧化硫。

　　此外，中心透過恆常的食物監測計劃，在石塘咀街市一檔戶抽取一個新鮮牛肉樣本進行檢測，結果顯示，樣本含百萬分之五百八十的二氧化硫。據《食物內防腐劑規例》，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。

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