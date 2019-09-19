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新世界獲GRESB頒 可持續發展五星級

2019-09-19 列印
　　新世界發展獲國際評選組織——全球房地產可持續標準（Global Real Estate Sustainability Benchmark， GRESB） 頒發可持續發展標準最高的五星級別，並獲選為具多元化業務的東亞上市企業首名。

　　新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛指出，可持續發展是全球大趨勢，對現代生活文化極為重要。新世界十分高興能夠獲得 GRESB的高度評級，以及首度獲納入杜瓊斯可持續發展亞太指數，肯定了集團對可持續建築周期管理及關顧不同持份者的承諾。

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