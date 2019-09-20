「動亂平息前」不上陣 何君堯勒停愛駒出賽

前晚有網民號召到跑馬地，為立法會議員何君堯有份的馬匹「天祿」出賽「贈興」，亦有人發起到馬場示威。馬會基於安全理由，罕有地取消前晚八場賽馬。何君堯昨日發表聲明，決定在當前動亂平息之前，「天祿」會暫停參加賽馬。他相信，香港將會重回正軌，「天祿」也將重回賽場，娛樂廣大馬迷。



立法會何君堯在聲明中指，對前日馬會停止比賽對香港賽馬事業和廣大馬迷造成的損失，深表遺憾。他與兩名合夥人商量後，決定在動亂平息前，「天祿」會暫停參賽，指相關決定是為了支持本港賽馬業健康發展、維護馬迷合法權益，及為了香港長期穩定安寧着想。



稱為維護馬迷權益



何君堯向馬迷表示，馬兒無罪，不能因為「天祿」有優異表現而剝奪牠馳騁賽場的權利，「大家天天在講人權，動物也有牠基本的權益」，他指香港正常的社會秩序和安寧不應受政治因素干擾和破壞，並相信在香港市民和馬迷共同努力下，香港將會重回正軌，「天祿」也將重回賽場，娛樂廣大馬迷。他重申「天祿」無辜，愛國愛港無罪。



吳嵩：鐳射光或令馬匹受驚



香港馬主協會前會長吳嵩表示，馬會取消賽馬的決定是無奈，但亦要接受。他指，單以社會運動而宣佈取消賽事是，絕無僅有，馬會一般不會倉卒取消賽事，但人馬安全最為重要。他估計取消賽事令政府少收約一億元稅收，亦影響馬會約五千萬元營運開支及慈善捐獻。



吳嵩認為，若有人用雷射筆照向馬匹的眼睛會造成危險，尤其馬匹容易受驚，容易影響在場的公眾人士。若有人圍堵跑馬地，入場叫囂，亦會影響馬匹及現場人士。他相信馬會衡量過風險後才作出決定，並希望不滿的人士自律，不要影響賽馬事業。



另外，一名患有過度活躍症的姓朱 （十八歲） 應屆文憑試考生，涉嫌於七月二十二日破壞何君堯位於荃灣辦事處的玻璃外牆，他被控一項刑事毀壞罪，案件昨日在沙田裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，獲准以二千元保釋至十一月二十一日再訊，並須遵守宵禁令等條件。