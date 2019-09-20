﻿指對話記錄修改屬正常﻿﻿消防澄清無隱瞞傷者人數﻿

警方「八三一」進入港鐵太子站拘捕示威者，多人受傷，坊間流傳消防處曾修改傷者數字，更懷疑有人死亡。消防處昨第四度召開記者會，再澄清沒有隱瞞傷者人數，同時指有人片面解讀相關行動記錄，是不負責任，並會引起不必要的誤會。對於當晚指揮中心與現場指揮官之間的對話有半小時空白，是指揮官忙於向增援人員講解而沒與中心對話所致。







警方速龍小隊「八三一」進入太子站月台及車廂，被指「無差別」打人，多人受傷，坊間瘋傳有人死亡，指警方及消防處涉隱瞞，雖然消防處曾三次公開解釋無人死亡，但日前再有議員稱取得消防內部文件，指文件中有多處修改傷者人數，又指嚴重傷者仍能移動，以及拯救行動中有三十六分鐘空白，消防指揮中心與在場指揮官沒有對話。三名自稱現役消防員的蒙面人士，更在議員陪同下出席記者會。



消防處副消防總長（總部）陳慶勇昨天召開第四次記者會澄清，他指三名自稱消防員的人士，憑其一知半解下作出解讀，並公開消防紀錄的修訂，容易引起誤會，他們的行為屬違紀行為。他重申，記錄資料事後修改屬正常，特別是一些大型事故。同事會以電話或無線電聯絡中心，可能有即時記錄不清楚的地方，故事後均會重聽相關錄音再作修正，至今已重聽逾千條錄音，並仍進行中。



斥有人一知半解妄議



高級助理救護總長（港島及九龍區域）羅信堂指，有關消防內部文件指，其中三名歸類為「紅色」傷者在記錄中消失，因初時現場指揮官同時會將一些受驚呼吸困難，或頭部表皮受傷流血的傷者，均先歸納為嚴重，他們當時情況仍可走動，故傷者情況及數目可能重點及傷勢有改變。至於記錄中由凌晨零時二十六分至一時二分，有長達三十六分鐘時間屬對話完全空白，是因為現場指揮官向到場增援救護員講解傷者位置及其傷勢。



另外，陳慶勇除了指三名自稱消防員對行動記錄一知半解，這樣片面解讀是不負責任，會引起更大誤會。對有現役消防員洩露內部文件，該處現正展開紀律調查，將會嚴肅處理。



