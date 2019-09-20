﻿﻿美兩黨撐通過《人權法》 外交部斥佩洛西等是非不分﻿

美國國會下周四將討論《香港人權與民主法案》草案。香港眾志秘書長黃之鋒及藝人何韻詩等人，早前為此在美國國會聽證會上發言，講述香港修例風波。會後美國眾議院議長佩洛西表示，民主和共和兩黨達成共識，將踴躍支持草案通過。有共和黨眾議員認為，北京政府一直侵害人權，必須為此付上代價。外交部發言人耿爽批評，美國國會眾議院議長佩洛西等政客是非不分，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿及堅決反對。



美國眾議院院長佩洛西當地時間十八日早上聯同黃之鋒、何韻詩等人召開跨黨派記者會，她表示，港人爭取的是應有的自由，北京應履行承諾，給予港人普選，而民主共和兩黨已達成共識，將會支持草案通過。佩洛西又指，美國將會跟為未來奮鬥的香港人並肩而行。黃之鋒形容，昨天是標誌性的一日，感謝美國跨黨派就法案取得共識，這也證明香港永遠不會孤單，香港人會繼續戰鬥，直至得到自由及民主。



在北京，外交部發言人耿爽批評，美國國會眾議院議長佩洛西等政客，仍然是非不分，公然舉行記者會威脅推動涉港議案，並與港獨分裂份子接觸，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。



耿爽在例行記者會上被問到對佩洛西及眾議院兩黨議員，與香港眾志秘書長黃之鋒及藝人何韻詩等人開記者會，有何評論。耿爽重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，中方強烈敦促美方，立即停止推動審議有關涉港議案，停止為香港暴力激進勢力，及港獨分裂份子站台，停止對損害香港特區繁榮穩定的言行，推波助瀾。



《環時》：黃之鋒等搞「玉石俱焚」



內地《環球時報》發表社評，批評黃之鋒等極端反對派，充當煽動香港做美國遏制中國「前線志願者」的角色，搞一場「玉石俱焚」的對抗運動，失去未來的將是香港廣大普通市民。而那些少數「頭面人物」，能夠很容易在香港體制下，接受美國和西方特殊保護，把民眾損失的利益，轉化成他們個人的政治賭博籌碼。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，若法案獲通過，實際的政治經濟後果有待進一步觀察，他相信美方一開始不會採取太嚴厲的措施，會先選擇制裁個別一些人士，取消香港獨特的國際性地位，會是最後的選項。



