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邱騰華訪美 強調港自由根基不變

2019-09-20 列印
　　商務及經濟發展局局長邱騰華昨在美國三藩市出席一個晚宴時表示，香港是一個自由、開放和充滿活力的城市，且擁有穩健金融體系，這些根基不會因為近日的衝擊事件而改變。香港會繼續根據「一國兩制」原則發揮獨有優勢，確保香港在實行普通法、經濟政策、公民自由和產權等方面擁有自己的制度。在這個框架下，香港可繼續締造豐碩的國際合作機遇。

　　邱騰華強調，香港一直是個自強不息、資源充沛及理性的社會。香港人是這座城市最強大的力量，具備智慧和能力處理任何困難和挑戰。社會信賴法治，並深信在面對危機時，有能力改革、重塑和重建自己的城市。

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