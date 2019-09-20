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﻿晤地產商會﻿﻿劉國勳：成員願交地﻿

2019-09-20 列印
■多名民建聯成員與地產建設商會會晤。
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　　多名民建聯成員昨約見地產建設商會，反映意見對透過《土地收回條例》收回土地，興建公營房屋，達至三年公屋上樓的目標的意見。民建聯立法會議員劉國勳引述部份商會成員表示，政府收地過程可以壓縮，並願意即時交出部份土地，例如新界東北的新發展區有部份土地已劃分為公營房屋，若政府希望收回其他剩餘土地興建公屋，只要按既有程序，他們會願意交出。

　　民建聯主席李慧琼表示，會上曾邀請商會構思一些方法縮短房屋興建所需時間，她相信現有機制可以處理賠償問題。

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