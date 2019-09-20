  • 2019年9月20日 星期五
  • 27º
  • 50%
熱門： 修例風波愛國何君堯馬會太子站

日報新聞 > 港聞

示威受傷市民 眾籌向警方索償

2019-09-20 列印
■因警方驅散行動受傷或被捕的市民，發起「反濫權大控訴眾籌計劃」。
Previous Next

　　公民黨立法會議員陳淑莊昨透露，早前指控被警方裸體搜身的女示威者，已向警方發出 律師信，要求刑事調查事件，以及索取相關閉路電視紀錄、搜身表格副本，公開當日裸體搜身過程中，涉及有多少警員及有哪些職級的警員同意和參與等資料。她強調女事主並非作出投訴，警方不應將個案轉介投訴警察課了事。

　　此外，也有在反修例示威中，因警方驅散行動受傷或被捕的市民，發起「反濫權大控訴眾籌計劃」，希望籌得一千萬元法律經費，向涉嫌濫權的政府部門提出民事索償，或透過司法覆核法庭追究警方。

　　發起該計劃的六名事主，包括於六月十二日在金鐘夏慤道被多名速龍小隊成員以警棍打傷的男子、八月四日在將軍澳飯後散步被防暴警察用警棍打傷頭部的將軍澳居民，以及本月一日，在柴灣港鐵站被防暴警察以公眾地方行為不檢拘捕的東區區議員徐子見。當中三人已入稟法院司法覆核，要求警員顯示警員編號。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd