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美股中段升40點

2019-09-20 列印
　　美國周四股市反覆，杜指中段報二七一八七點，升四十點；納指則報八一九七點，升十九點。滙控美國預託證券價格見六十點○八港元，升零點三八港元；騰訊則見三百四十點九港元，升二點五港元。紐約期金報每盎司一千五百零五點三美元，跌十點五美元；紐約期油則報每桶五十八點六四美元，升零點五三美元。

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