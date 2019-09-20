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﻿日飲麥盧卡蜂蜜保健強身

2019-09-20 列印
﻿日飲麥盧卡蜂蜜保健強身
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　　現時雖然唔係季節性流感高峰期，但病毒來襲防不勝防，大家唯有做好基本衞生防禦，保持強健體質先係上策！《頭條日報》今期推介澳洲著名品牌Herb Valley三款麥盧卡蜂蜜產品，百分百澳洲製造，麥盧卡含量經過多項國際科學嚴格鑑定，無摻糖、人造色素及防腐劑，更具備卓越抗菌及抗微生物功能，有助提高活力及免疫力，紓緩感冒、咳嗽、喉嚨痛及胃部不適等，幫你小病紓緩，無病強身！

　　Herb Valley麥盧卡蜂蜜MGO 120+含活性蜂蜜因子，有助清熱消滯及暖胃驅寒，家居保健必備；麥盧卡蜂蜜每日活力80+，倒立式瓶身設計，方便衞生，至啱放喺公司隨時沖飲，補充活力，健康又美味；柑橘水果味蜂膠潤喉糖，每包含獨立粒裝，方便帶出街或旅行，隨時隨地都可以潤喉！即日起憑指定印花可以低至五九折換購，MGO 120+折後每樽一百七十五蚊，每日活力80+折後每樽一百零五蚊，蜂膠潤喉糖折後每包四十五蚊。立即Scan QR code下載印花換購啦！
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